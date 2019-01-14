Актер Крис Пратт женится на старшей дочери Шварценеггера Кэтрин

Разведенный мужчина уделял знаки внимания видимо не один год, но официально после разрыва отношений с Анной Фарис в 2017 году, уже летом 2018 составил компанию Кэтрин.
Актеру Крису Пратту 39 лет, а за его плечами звездные роли в картинах «Мир Юрского периода», «Стражи Галактики» и многие другие. Также Пратт был женат и растит и воспитывает 6-летнего сына Джека. Его первой супругой была актриса Анна Фарис. Пратт и Фарис объявили о разводе в 2017 году и завершили развод в конце прошлого года. После этого через год актера все чаще стали замечать со старшей дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, которой на сегодня 29 лет. Пратт и Шварценеггер встречаются по крайней мере с июня 2018 года, когда пару впервые сфотографировали вместе на пикнике. По данным журнала People, пара познакомилась через маму Шварценеггера, Марию Шрайвер.
Недавно Пратт поделился видео на Instagram, которое показало как он помогает Шварценеггер переехать из своего дома в Санта-Монике. Клип вызвал предположение, что пара съезжается. Крис Пратт помог подруге Кэтрин Шварценеггер переехать из ее дома в Санта Монике, штат Калифорния. «Я люблю двигаться! Собирать тяжелые вещи и перевозить их в кузове грузовика было моей специальностью в колледже!», - написал в соцсети Пратт. Каникулы Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер в Кабо все еще продолжаются. Актер и Кэтрин отдыхали в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика со своей семьей с Нового года. Фото из их приватной жизни опубликовали журналисты, озадачив всех историей о помолвке. Тем временем Кэтрин сфотографировалась в черном цельном купальнике с шикарной черно-белой фетровой шляпой.
Она смотрела на моду вперед в своем открытом купальнике, который демонстрировал ее подтянутую фигуру. Она нежно положила руку на грудь своего парня, в то время как он сладко смотрел на нее. Довольно новая пара находится в семейном отпуске с семьей Шварценеггера, включая брата Кэтрин Патрика, 25 лет, и ее 63-летнюю мать Марию Шрайвер. Сын Криса, Джек, которого он делит со своей 42-летней бывшей женой Анной Фарис, также находится в Мексике, но 6-летний ребенок не был сфотографирован с семьей. Крис и Кэтрин встречаются всего несколько месяцев, впервые выйдя вместе на День отца в июне 2018 года.
Актер сделал свой роман с Кэтрин в Instagram (и Twitter) официальным в ее 29-й день рождения в четверг 13 декабря. Он опубликовал коллаж из своих любимых фотографий ее вместе с милым сообщением, которое гласило: «С Днем Рождения шеф! Твоя улыбка освещает комнату. Я дорожил нашим временем вместе. Взволнованный Бог вложил тебя в мою жизнь. Благодарен за смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу».
В то время как Крис и Кэтрин находятся в Мексике с Джеком, его бывшая супруга Анна Фарис находится в США, проводя время со своим парнем, кинематографистом Майклом Барреттом. Крис и Анна подали на развод и запросили совместную опеку над Джеком в декабре 2017 года. Они развелись в ноябре, и они остались большими друзьями. Бывшие продолжают дружно воспитывать своего сына и недавно были сфотографированы вместе со своими значительными другими, когда они все праздновали Хэллоуин вместе. Крис и Анна были женаты в течение восьми лет, прежде чем они объявили о своем расколе 6 августа 2017 года в совместном заявлении на Facebook.
Таким образом, актер Крис Пратт сообщил, что женится на старшей дочери Шварценеггера Кэтрин. Дата свадьбы пока не назначена.