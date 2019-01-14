Актер Крис Пратт женится на старшей дочери Шварценеггера Кэтрин

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Разведенный мужчина уделял знаки внимания видимо не один год, но официально после разрыва отношений с Анной Фарис в 2017 году, уже летом 2018 составил компанию Кэтрин.

Актеру Крису Пратту 39 лет, а за его плечами звездные роли в картинах «Мир Юрского периода», «Стражи Галактики» и многие другие. Также Пратт был женат и растит и воспитывает 6-летнего сына Джека. Его первой супругой была актриса Анна Фарис. Пратт и Фарис объявили о разводе в 2017 году и завершили развод в конце прошлого года. После этого через год актера все чаще стали замечать со старшей дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, которой на сегодня 29 лет. Пратт и Шварценеггер встречаются по крайней мере с июня 2018 года, когда пару впервые сфотографировали вместе на пикнике. По данным журнала People, пара познакомилась через маму Шварценеггера, Марию Шрайвер.

«Они отлично подходят друг другу», - сказал источник в сентябре. «Прошло всего несколько месяцев, но Крис и Кэтрин очень серьезно относятся к отношениям, и их друзья не удивятся, если они обручатся раньше, чем позже. Кэтрин провела время с семьей Криса, и все они любят ее тоже. Она очень хорошо вписывается в них и наоборот».

Недавно Пратт поделился видео на Instagram, которое показало как он помогает Шварценеггер переехать из своего дома в Санта-Монике. Клип вызвал предположение, что пара съезжается. Крис Пратт помог подруге Кэтрин Шварценеггер переехать из ее дома в Санта Монике, штат Калифорния. «Я люблю двигаться! Собирать тяжелые вещи и перевозить их в кузове грузовика было моей специальностью в колледже!», - написал в соцсети Пратт. Каникулы Криса Пратта и Кэтрин Шварценеггер в Кабо все еще продолжаются. Актер и Кэтрин отдыхали в Кабо-Сан-Лукасе, Мексика со своей семьей с Нового года. Фото из их приватной жизни опубликовали журналисты, озадачив всех историей о помолвке. Тем временем Кэтрин сфотографировалась в черном цельном купальнике с шикарной черно-белой фетровой шляпой.

Она смотрела на моду вперед в своем открытом купальнике, который демонстрировал ее подтянутую фигуру. Она нежно положила руку на грудь своего парня, в то время как он сладко смотрел на нее. Довольно новая пара находится в семейном отпуске с семьей Шварценеггера, включая брата Кэтрин Патрика, 25 лет, и ее 63-летнюю мать Марию Шрайвер. Сын Криса, Джек, которого он делит со своей 42-летней бывшей женой Анной Фарис, также находится в Мексике, но 6-летний ребенок не был сфотографирован с семьей. Крис и Кэтрин встречаются всего несколько месяцев, впервые выйдя вместе на День отца в июне 2018 года.

Актер сделал свой роман с Кэтрин в Instagram (и Twitter) официальным в ее 29-й день рождения в четверг 13 декабря. Он опубликовал коллаж из своих любимых фотографий ее вместе с милым сообщением, которое гласило: «С Днем Рождения шеф! Твоя улыбка освещает комнату. Я дорожил нашим временем вместе. Взволнованный Бог вложил тебя в мою жизнь. Благодарен за смех, поцелуи, разговоры, походы, любовь и заботу».

В то время как Крис и Кэтрин находятся в Мексике с Джеком, его бывшая супруга Анна Фарис находится в США, проводя время со своим парнем, кинематографистом Майклом Барреттом. Крис и Анна подали на развод и запросили совместную опеку над Джеком в декабре 2017 года. Они развелись в ноябре, и они остались большими друзьями. Бывшие продолжают дружно воспитывать своего сына и недавно были сфотографированы вместе со своими значительными другими, когда они все праздновали Хэллоуин вместе. Крис и Анна были женаты в течение восьми лет, прежде чем они объявили о своем расколе 6 августа 2017 года в совместном заявлении на Facebook.

Таким образом, актер Крис Пратт сообщил, что женится на старшей дочери Шварценеггера Кэтрин. Дата свадьбы пока не назначена.