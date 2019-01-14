Голый протест: Принц Гарри женился на Меган Маркл ради самоутверждения

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Наследника монархии, вероятно, больше всего в жизни волнует общественный резонанс и желание шокировать семью, чем репутация монархии или романтические чувства. Любой президент страны за гораздо меньшую провинность схлопотал бы импичмент и стал бы политическим трупом.

Дух протеста появился у принца Гарри еще в раннем детстве. Даже его мать принцесса Диана, называла своего сына сплошь «испорченным мальчишкой» и «негодником». С тех пор мало что изменилось. Члены королевской семьи предпочли бы забыть большую часть фактов из его биографии.

Поступки принца Гарри постоянно приводят в ужас его семью, а журналистам даже не приходится стараться, чтобы добыть скандальный материал. Сам принц – неиссякаемый источник скандалов. И так было всегда.

Во время его учебы в Итонском колледже он не был прилежным учеником. Как утверждал один из преподавателей, учеба была для наследника монархии тяжким бременем. Все было настолько плохо, что даже дипломную работу по большей части пришлось сделать сотруднику колледжа. Потом, руководство отрицало это заявление, но, как известно, ни одного шедевра после окончания колледжа Гарри так и не написал.

Далее на протяжении длительного времени принц попадал в секс-скандалы: то у него несвоевременная эрекция случится на публике, то он не может оторвать взгляд от пышных женских форм, то порадует СМИ обнаженными снимками во время игры в бильярд на раздевание, а иногда его видели в стриптиз барах в обществе девушек с очень сомнительной репутаций. К чему был каждый последующий «голый протест» остается непонятно, но зато вся мировая общественность в курсе – Гарри может гордиться своим внушительным половым органом.

Подобные выходки не могли не нервировать членов королевской семьи, и Гарри не мог не знать об этом. Значит, он делал все назло окружающим. За что принц мстил своей семье можно только догадываться, но некоторые его поступки были за гранью понимания даже самых лояльных доброжелателей.

Так, например, его выход в свет в костюме с фашистской свастикой, привел в ярость королевскую семью и вызвал недоумение у друзей. Всем известно, что король Эдуарда VIII, двоюродный прадед Гарри и Уильяма, не стеснялся своей дружбы с Гитлером, за что и лишился короны, но его бабушка Елизавета II всем известна как единственная женщина королевской крови, которая служила в армии во время Второй мировой войны.

Но, принц Гарри не собирался останавливаться и пополнил свой актив еще одним скандалом. Он женился на американской актрисе Меган Маркл. Стоит ли говорить, что королева Елизавета была против свадьбы и, как писали британские источники, прямо запретила внуку жениться.

Понять королеву можно – Меган Маркл не раз демонстрировала свое обнаженное тело широким массам, в ее карьере актрисы было много постельных сцен. Такую жену может пожелать внуку только очень странная бабушка, но принц Гарри снова пошел всем наперекор и назло семье – он женился и добавил в свою копилку еще один шокирующий поступок, но не последний.

Следующая выходка Гарри шокировала уже адвокатов – он отказался подписывать брачный контракт. Возможно, принц Гарри женился на Меган Маркл ради самоутверждения, и чтобы выйти из-под опеки семьи, но, скорее всего его дядя принц Эндрю все-таки был прав, заявив после очередной выходки племянника, что Гарри никогда не стать нормальным.