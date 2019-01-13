В Казахстане впервые педофила подвергли кастрации

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Закон был принят совсем недавно, и вот его плоды - власти доказали серьёзность намерений и кастрировали первого педофила в этом году.

Впервые в истории Казахстана педофилу из Туркестанской области пришлось отплатить за свои деяния, пережив химическую кастрацию. Его личность остается инкогнито.

Закон был принят ещё год назад, такой метод позволили в качестве наказания мужчин, домогающихся детей. Химическая кастрация представляет собой введение специальной инъекции, которая подавляет сексуальное желание, данный препарат действует не вечно, в связи с чем требуется повторное введение.

Стоит отметить, что президент Казахстана выделил для этого дела 25 тысяч долларов, на которые были куплены 2000 инъекций для мужчин-педофилов, нападавших на детей 2018-м году. Однако кроме такого наказания предусмотрено еще до 20 лет тюрьмы.