Инсайдер: Кейт Миддлтон не пригласила Меган Маркл и принца Гарри на свой день рождения

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Кейт Миддлтон отпраздновала свой 37-й день рождения 9 января, но принц Гарри и Меган Маркл отсутствовали на её вечеринке, где пришли все близкие люди.

Слухи о конфликте между Меган Маркл и Кейт Миддлтон продолжают циркулировать в СМИ и новые сообщения предполагают, что герцогиня Сассекская не получила приглашения на день рождения своей невестки. По словам инсайдеров, герцогиня Кембриджская провела свой праздник в загородном доме в Норфолке вместе с мужем Уильямом и близкими друзьями, при этом на вечеринке отсутствовали принц Гарри и его супруга Меган Маркл.

Как говорят инсайдеры, герцоги Сассекские просто не попали в список приглашенных и все из-за скандальной экс-актрисы. Напомним, что разногласие между герцогинями произошло ещё в мае 2018 года, во время репетиции свадьбы, когда Меган нагрубила Кейт и довела её до слёз.