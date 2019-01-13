Телохранитель Меган Маркл увольняется после шести месяцев работы

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Британские СМИ сообщают, что от Меган Маркл уходит уже третий помощник, который не может работать на скандальную герцогиню.

Стало известно, что телохранитель Меган Маркл собирается уйти в отставку после шести месяцев работы с герцогиней. Таким образом инспектор Скотланд-Ярда только пополняет список персонала, которые не в состоянии выдержать склочный характер Меган и готов уволиться с престижной должности. На данный момент о причинах ухода телохранителя официально не сообщается.

Напомним, что всего за полгода от Меган Маркл ушла её главная помощница Мелисса Туабти. Следом за ней уволилась и секретарь Саманта Коэн, которая во дворце проработала более 17 лет. Теперь герцогиню покидает и телохранитель, имени которого пока не разглашается.