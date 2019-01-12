Не так страшна Нибиру, как о ней говорят: Мировое правительство надеется выжить при Апокалипсисе

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Стало известно, в каких бункерах спасётся элита человечества при столкновении с Планетой Х.

Уфологи ежедневно назначают новую дату Армагеддона, продолжая сеять панику среди людей. В сети продолжают появляться всё больше подтверждений приближения Нибиру: жители со всех уголков мира замечают необычные явления в небе, пользователи сети находят «лишнее» тело в космосе, а жители России неоднократно делали снимки неизвестных объектов в небе. Уфологи настаивают, что планета не перенесёт удар Нибиру, превратив Землю в пепел. Однако так ли страшна Нибиру, как о нёй говорят? По последним данным, мировое правительство уже подготовило бункеры и надеется выжить при Апокалипсисе. Одно из таких укрытий находится в городе Брауншвайг, Германия. Комплекс построен из множества слоёв железа, стали и стекла и предназначен для мировой элиты и обслуживающего персонала. Комнаты в бункере для спасения, заметим, от невероятного масштаба катастрофы обустроены аквариумом с рыбками.

Удивительно, правительство считает, что укрытие в дизайнерском стиле с огромными бассейнами и игровыми комнатами спасёт человечество от Армагеддона. В то время, как для «простых смертных» мировые умы рекомендуют запастись водой и продуктами.