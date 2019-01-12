Похороны Земли прошли в Новой Зеландии

Сегодня, 20:06

Событие несло характер призыва к действию.

Похороны Земли были организованы активистами организации Extinction Rebellion, которая призывает политических деятелей выступать с решительными предложениями в борьбе с климатическими изменениями. Свои действия активисты аргументируют тем, что сегодня человечество – шестое в очереди на массовое вымирание. Перед людьми исчезнет экосистема.

Свои слова они подтверждают выводами учёных Цюрихского университета, которые в 2015 году доказали, что виды организмов стали вымирать со скоростью, в 1000 раз превышающей ожидаемый или нормальный показатель. Более 50 протестующих пронесли чёрный гроб с глобусом по главной улице одного из городов Новой Зеландии. Похороны Земли прошли под лозунги в защиту окружающей среди. Само действо активисты назвали похоронами человечества, которое так и не научилось жить на планете, не причиняя ей вреда.