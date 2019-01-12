США намеренно создаёт «фейк-даты» вторжения Нибиру, чтобы бесследно вторгнуться в Россию - соцсети

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Западные учёные снова пугают мир концом света, чтобы не говорить о реальных проблемах.

Великие заокеанские умы очень часто пугают людей распространенным фразеологизмом «Конец света», что подразумевает конец жизни всего человечества или даже Вселенной. Ещё с конца 20-го века учёные, основатели различных сект намеренно создавали «фейковые даты» катастроф для манипуляции людьми.

По мнению пользователей соцсетей, сегодня в США очень популярна тема вторжения планеты Нибиру на Землю. Столкновение Земли с инородным объектом - это тема, как известно не новая. Ещё на 2000 год предсказывали столкновение астероида с нашей планетой, но мнения уфологов сошлись в одном, что все эти пропаганды были направлены с целью лишь одурачить людей и ввести в заблуждение, а секты специально обманывали людей с целью наживы. Сейчас возникла очень острая ситуация между США и Россией, страны находятся в очень напряжённых отношения, и находятся люди, для которых выгоден конфликт этих двух стран. Именно поэтому и ведётся западная пропаганда Конца света, чтобы появилась возможность ослабить внимание людей, бесследно вторгнуться в Россию и уничтожить её с мировой «арены», как сильное государство. Так, многие эксперты и опытные пользователи соцсетей акцентировали внимание на том, что даже Нибиру в последнее время активно стали обсуждать из-за снимков NASA. Уфолог Скотт Уоринг уверен, что это связано с тем, что американцы вступили в контакт с пришельцами и просто держат в обмане всех землян. Прочие пользователи соцсетей, конспирологи, футурологи и уфологи не спешат делать такие громкие заявления.