Больше Титаника в 3 раза – Пропавший в японском Бермудском треугольнике корабль был затоплен волной-убийцей

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Сухогруз в 156 000 тонн пропал в Море Дьявола, не издав даже сигнала SOS. 30-метровая волна появилась из неоткуда, разбив нос корабля. Он мгновенно разрушился на поверхности, а спасатели нашли только пустую шлюпку.

Бермудский треугольник – слабо определённый район на западе северной части Атлантического океана. Он является очень сложным для навигации из-за огромного количества отмелей, часто появляющихся циклонов и штормов. Традиционно считается, что именно в Бермудском треугольники чаще всего пропадают самолёты и корабли, причём происходит это при очень аномальных условиях.

В Тихом океане также есть свой Бермудский треугольник с точно такими же характеристиками. Он находится в Море Дьявола возле японского острова Миякедзима. В море потерпел крушение британский корабль Дербишир. Он является одним из крупнейших сухогрузов в истории человечества. Его вес составлял 156 тысяч тонн, длинна – около 300 метров, а ширина – 40 метров. Дербишир был в 3 раза тяжелее, чем всемирно известный Титаник. В 1980 году британское судно вышло из Квебека, Канада, с грузом железной руды. Дербишир направлялся в Японию, но бесследно исчез Бермудском треугольнике в Море Дьявола.

В 370 километрах от суши Дербишир бесследно пропал вместе со всей командой. Не было послано даже сигналов SOS. За несколько недель поисков спасатели нашли только пустую шлюпку. Однако, в 1994 году учёным удалось исследовать морское дно, где покоился разбитый Дербишир.

Исследователи нашли огромный объект глубине в 4,1 километр. К 300-метровому судну спустили подводные аппараты, которые сфотографировали загадочный его, и теория о Дербишире подтвердилась. Было установлено, что железная руда и обломки корабля рассыпались на 1,3 километра. Это означает, что корабль мгновенно разрушился на поверхности.

Считается, что Дербишир затопила гигантская 30-метровая волна, которая появилась внезапно. Она якобы разбила нос корабля, а затем 30 часов затапливала его переднюю часть через открытые вырванные трубы и обшивку. Люки не выдержали, и вода затопила весь Дербишир. Учёные считают, что речь идёт о волнах-убийцах, объяснениям которых до сих пор нет.

Как бы то ни было, согласно официальным теориям, крушения и исчезновения судов в Бермудских треугольниках происходят не чаще, чем в других районах океана, и объясняются естественными причинами. Такого же мнения поддерживается и мировые страховые рынки.