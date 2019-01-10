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Священное место в исламе было поражено нашествием саранчи, заставляющим уборщиков сражаться, чтобы изгнать насекомых.

Кадры, размещенные в социальных сетях, показывают, что насекомые роятся вокруг Великой мечети в Мекке, которая ежегодно привлекает миллионы мусульманских паломников.

В одном из видеороликов хорошо видно насекомых, когда ночное небо освещается огнями мечети. При ближайшем рассмотрении видно, как они роятся во всех направлениях, над головами уборщиков в зеленой форме, пытающихся с ними справиться. Огромный рой саранчи спустился на Мекку, покрыв толпы паломников.

В другом ролике видны насекомые, покрывающие стены мечети, когда они роились по территории.

Власти Мекки поделились в Твиттере фотографиями уборщиков, носящих маски, распыляющих инсектициды, когда они пытались дезактивировать участок.

Чиновники сказали, что насекомые были идентифицированы как «черные кузнечики», согласно арабскому веб-сайту CNN.

В заявлении отмечены видео, размещенные в социальных сетях, в которых говорится, что они имеют дело с мигрирующими насекомыми.

«Специализированные команды были направлены на борьбу с этими насекомыми», - говорится в заявлении.

Согласно заявлению, в 22 командах работали 138 человек со 111 единицами оборудования для уничтожения насекомых. По словам официальных лиц, основное внимание было уделено местам размножения вблизи открытых водостоков на святом месте паломничества.

По свидетельству Al-Araby, они сказали: «Мы приложили все усилия, чтобы ускорить уничтожение насекомых в интересах безопасности и комфорта гостей Божьего дома».