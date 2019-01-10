Студентка в Великобритании госпитализирована с ожогом после окрашивания бровей

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19-летняя студентка Монтанна Иствуд предупреждает окружающих об опасности домашних наборов для окрашивания бровей после того, как оказалась в больнице для лечения ожогов.

Девушка использовала набор, который она купила в магазине на улице. Оставив краситель всего на пять минут, мисс Иствуд из Бидефорда, Девон, Великобритания, была изначально счастлива результатом, когда сняла краситель.

Но всего через два часа на ее бровях появилась сыпь, кожа вскоре стала гореть, со временем девушка просто плакала от боли. Она отправилась в больницу через три дня непрекращающихся мучений. Крем, который ей дал врач, смог облегчить ее симптомы.

Мисс Иствуд принимает стероидные таблетки и антигистаминные препараты, чтобы облегчить горение, и все еще находится на выздоровлении.

Мисс Иствуд, занимающаяся парикмахерским искусством, сказала: «Я решила покрасить брови дома, потому что просто хотела, чтобы они были немного темнее, чтобы мне не нужно было наносить столько макияжа, чтобы их почернить. Это был набор, который я раньше не использовала, я оставила его на коже только на пять минут и очень огорчена тем, что он нанес такой большой ущерб. Через несколько часов после того, как я удалила краситель, я заметила, что появились сыпь и зуд».

Мисс Иствуд добавила: «Но потом, с наступлением вечера, все стало болеть и я даже плакала. К понедельнику стало невыносимо больно, поэтому я пошла к врачам, они дали мне крем».

«Но на следующий день я была в агонии и едва могла открыть глаза, поэтому мне пришлось идти в больницу. Врачи дали мне стероидные таблетки и антигистаминные препараты - профессионалы очень помогли мне выздороветь».

Считается, что у мисс Иствуд была аллергическая реакция на краситель. Красящие продукты содержат различные химические вещества, но фенилендиамин (PPD), обычно встречающийся в более темных оттенках, является основной причиной аллергической реакции на краску для волос.

Кожные реакции на краску для волос варьируются от легких до тяжелых симптомов. Но при тяжелых реакциях это может вызвать у человека тошноту и анафилактический шок.

Несмотря на то, что мисс Иствуд никогда раньше не использовала этот оттенок, она утверждает, что строго придерживалась инструкций.

Мисс Иствуд добавила: «Я бы предупредила всех, чтобы они провели патч-тест краски, даже если вы делаете окрашивание сами. Я много раз красила волосы, и у моего тела никогда не было такой реакции - но это просто показывает, что ваше тело постоянно меняется. Патч-тест не займет много времени и может спасти вас от боли и обострения!»

Мисс Иствуд сказала, что не может вспомнить марку набора.