Кейт Миддлтон беременна в четвертый раз?

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В последние несколько дней в Интернете ходят слухи, что Кейт Миддлтон и принц Уильям ожидают своего четвертого ребенка.

У королевской пары уже трое детей: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Ходят слухи, что Кейт беременна в четвертый раз, и в 2019 году у нее с Уильямом будет еще один ребенок. Слух распространился так, что даже Кенсингтонский дворец должен был отреагировать.

Герцогиня Кембриджская родила третьего ребенка в апреле, но все уже говорят о четвертом ребенке. И даже есть утверждение, что это будет девочка.

Многие придерживаются мнения, что иметь четырех детей - это нормально для Кейт и Уильяма, потому что это количество детей, которые были у бабушки Уильяма, королевы Елизаветы II. Но многие также говорят, что у них не должно быть больше троих детей, потому что у герцогини было очень сильное утреннее недомогание во время всех трех предыдущих беременностей.

Если у королевской пары будет еще один ребенок, то принц Гарри будет вытеснен на седьмое место в очереди на престол. На данный момент первым в очереди на престол является, конечно, принц Уильям, затем принц Уильям, принц Джордж - третий, четвертая - принцесса Шарлотта и пятый - принц Луи.

Кенсингтонский дворец не отрицает слух о четвертой беременности, но также и не подтверждает его. Но если слух подтвердится, будет официальное заявление.

Тем не менее, делаются ставки на шансы, что принц и Миддлтон ожидают своего четвертого малыша. В ноябре 2018 года Bookies Coral оценивала вероятность того, что принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи будут иметь еще одного брата в 2019 году в 3/1, а вероятность в будущем - 6/4.

«Наши шансы показывают, что есть вероятность, что Кейт и Уиллс могут увеличить свою растущую семью, и четвертый ребенок, безусловно, возможен, - сказал Гарри Эйткенхед из Coral. - Мы сделали несколько ставок за последние две недели или около того, и это продолжается, и в настоящий момент вокруг королевской семьи есть настоящий ажиотаж с ожиданием Меган».

В конце декабря 2018 года Ladbrokes также поставила свои шансы как 3/1, что у пары будет еще один королевский ребенок.

«Похоже, что в ближайшее время Уиллс с большей вероятностью встретит еще одного члена семьи», - сказал пресс-секретарь Ladbrokes Алекс Апати.