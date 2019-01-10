В первом индийском экипаже космонавтов, вероятно, будет женщина

Сегодня, 17:11

Для полета человека в космос Индийская организация космических исследований (ISRO) строит космический корабль, который сможет вместить до трех астронавтов и находиться в космосе до семи дней.

Первый в Индии экипаж космонавтов, полет которого запланирован на вторую половину 2021 года, скорее всего, будет иметь на борту как минимум одну женщину-космонавта. Председатель ISRO К. Сиван сказал, что кандидатуры женщин будут активно рассматриваться, хотя он не хотел бы заранее судить о процессе отбора, который еще не начался.

«Мы, конечно, хотели бы, чтобы женщины тоже были там (в космическом полете). Вы помните, наш премьер-министр упоминал сына или дочь, когда объявлял о полете в космос. Было бы очень хорошо, если бы женщина была частью первого полета. Но эти вещи еще предстоит обсудить и доработать. Процесс отбора (выбора космонавтов) еще не начался», - сказал Сиван.

«Есть много критериев, которые нужно выполнить (для отбора космонавтов). ВВС, которые будут предоставлять кандидатов, будут частью всего процесса. Процесс отбора длительный, и, возможно, еще рано говорить об этом окончательно», - сказал он.

Около 60 женщин совершили путешествие в космос из более чем 550 астронавтов, в том числе родившаяся в Индии Калпана Чавла, погибшая в аварии в Колумбии в 2003 году.

Сиван намекнул, что первый полет может быть с неполным экипажем.

«К первому полету может быть меньше космонавтов. Это общая особенность. Мы не собираемся наполнять космический корабль людьми», - сказал он.

«У нас будет три космонавта для первого полета. Но прежде чем миссия будет завершена, нам нужно будет решить, сколько астронавтов в конце концов отправится и на сколько дней они останутся в космосе, будь то семь дней или всего два или три дня. Все это будет зависеть от важности миссии», - сказал он.

Сиван сказал, что до 10 кандидатов из ВВС Индии могут быть включены в список для обучения, которое будет продолжаться около полутора лет.

Сиван сказал, что обучение будет проводиться в Индии и за рубежом. «Многие страны подняли свои руки (чтобы предложить обучение). Россия, французское агентство и другие. Все космические агентства очень и очень сотрудничали. Они готовы помочь нам с обучением», - сказал председатель ISRO.

Он исключил любого ученого ISRO на борту первого космического корабля.

Председатель ISRO сказал, что первым шагом в миссии Gaganyaan было создание структуры управления на месте, что, по его словам, будет сделано в течение 10 дней.

«Сейчас у нас нет команды. Некоторым ученым было предложено начать работу над проектом «Гаганьяан». Существует неформальная команда для продолжения деятельности. Но на этой неделе или максимум в течение десяти дней у нас будет структура управления, готовая руководить проектом», - сказал он.

По словам бывшего председателя ISRO Дж. Мадхавана Наира, первая в Индии космическая миссия «Гаганьяан» станет важным поворотным моментом в космической программе страны и позволит Нью-Дели догнать глобальных игроков. Наир отметил, что некоторые работы, в том числе связанные с модулем спасения экипажа и скафандром, уже выполнялись в сдержанном режиме до официального одобрения Кабинетом министров 28 декабря.