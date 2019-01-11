Самый продаваемый набор для отбеливания зубов Amazon содержал вредные вещества

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Amazon удалил свой самый продаваемый набор для отбеливания зубов после того, как обнаружилось, что он содержит запрещенные химические вещества, способные нанести ущерб фертильности, нанести вред нерожденным детям и вызвать химические ожоги.

Набор для отбеливания зубов Smile Rehab от Harvey & Coco, содержащий перборат натрия, согласно химическому составу, сейчас удален. Ядовитое химическое вещество было запрещено в ЕС для косметического использования.

До сегодняшнего дня этот продукт был номером один в разделе наборов для отбеливания зубов Amazon и имел отзывы более 800 человек, в среднем 4,5 из пяти звезд.

Эксперты предупреждают, что использование химического вещества в таком популярном продукте является «очень серьезным», и люди подвергаются «большому риску».

В течение нескольких часов после получения уведомления об опасности Amazon закрыла страницу продукта и указала, что продавец может быть удален с сайта.

Представитель сказал: «Все продавцы должны следовать нашим правилам продажи, а те, кто не будет делать этого, будут подвергаться действию, включая потенциальное удаление их аккаунта. Данный продукт больше не доступен».

Научная комиссия Европейской комиссии по безопасности потребителей запретила использование пербората натрия в косметике в июне 2010 года.

С тех пор пербораты были отнесены к третьей категории репродуктивной токсичности - это означает, что существует риск, что они могут нанести ущерб фертильности. Согласно исследованиям на животных, химическое вещество может повредить зубы и привести к аномалиям у плода и снижению массы тела при рождении.

«Очень важно, чтобы популярные средства не содержали этого химического вещества, - сказал доктор Ричард Маркес из Wimpole Street Dental в Лондоне. - Оно не должно содержаться ни в каких продуктах, продаваемых в Великобритании. Существует большой риск при покупке и использовании таких наборов, потому что моногидрат пербората натрия может навсегда повредить эмаль».

Представитель Harvey & Coco сказал: «Мы очень серьезно относимся к безопасности наших продуктов» и заявил, что продукт соответствует требованиям.

Национальный институт здравоохранения США предупреждает, что перборат натрия может также вызвать травмы рта и пищевода, химические ожоги и повреждение десен. Он может привести к раздражению глаз и кожи, рвоте, диарее и может быть смертельно опасным в очень больших количествах.

Набор для отбеливания продавался через Amazon в Великобритании за 29 фунтов стерлингов с бесплатной доставкой на следующий день, а две заправки гелем стоили 17,49 фунтов стерлингов. Производитель все еще продает комплект на своем веб-сайте по той же цене. Заправки гелем, также содержащие перборат натрия, все еще указаны на Amazon.

Набор Smile Rehab был вторым самым дорогим продуктом в топ-10 в категории наборов для отбеливания зубов. И 72% людей, которые оставили отзывы на Amazon, оценили его в пять из пяти звезд. Он состоит из защитного слоя десен, синего света и геля, в состав которого входит моногидрат пербората натрия.

Стоматолог и представитель Британской ассоциации стоматологов доктор Бен Аткинс сказал: «Отбеливание зубов должно выполняться безопасно и в интересах пациентов зарегистрированными зубными специалистами. Некоторые мошенники используют опасные химические вещества, в том числе токсичные или запрещенные вещества, такие как перборат натрия, которые могут сильно обжечь десны или нанести непоправимый вред зубам».