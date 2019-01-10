Британия принимает на вооружение новый самолёт-невидимку для защиты от «российской угрозы»

Сегодня, 14:10

Противовоздушная оборона королевской авиации будет усилена.

Британия планирует это сделать за счет принятия на вооружение нового сверхзвукового самолета-невидимки F-35B Lightning, который, как ожидается, будет объявлен пригодным для боевых действий и защиты перед лицом «возрождающейся российской угрозы».

Министр обороны Гэвин Уильямсон сегодня посетит ВВС Мархама в Норфолке, где он должен объявить F-35B Lightning способным выполнять боевые задачи. Современные истребители теперь оснащены ракетами, способными развивать скорость 2300 миль в час и уничтожать цели всего за 48 секунд. Они будут выполнять миссии и операции как с суши, так и с нового авианосца королевы Елизаветы Королевского флота, и считаются передовыми в своей технологии и характеристиках.

Великобритания взяла на себя обязательство по программе стоимостью 9,1 млрд фунтов стерлингов на покупку 48 самолетов к 2025 году, а также обязательство купить в общей сложности 138 самолётов, стоимость каждого 76 млн фунтов стерлингов, которые будут совместно эксплуатироваться пилотами Royal Air Force и Royal Navy. Новый истребитель приходит на замену старому, но проверенному временем «Тайфуну». В будущем он будет бесперебойно работать над Сирией с «Торнадо».