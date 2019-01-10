Меган Маркл «недовольна» своей ролью герцогини Сассексской

Сегодня, 14:00

Бывшая актриса Suits изо всех сил пытается справиться с новыми королевскими обязанностями в роли герцогини.

Американские таблоиды утверждают, что роль герцогини Сассексской и усиление общественного контроля делает Меган «несчастной». Сама герцогиня признается, что все сообщения и спекуляции её определённо беспокоят. В защиту на негатив прессы один из работников Royal ответил: «У Меган так много на ее тарелке, между беременностью и борьбой с негативной реакцией общественности, и она считает всю ситуацию невероятно стрессовой».

Муж же герцогини чувствует себя ответственным за то, что любимая настолько «недовольна» вниманием прессы, а его неспособность защитить Меган от общественного контроля еще больше обостряет ситуацию. Сама же Меган утверждает, что жизнь королевской семьи является «невероятно стрессовой», будучи «беременной и сталкивающейся с негативной реакцией общественности» девушка чувствует себя эмоционально нестабильной.