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Человек умер через двое суток, а стражи порядка сочли его наркоманом.

Очень часто причиной бессилия становится нежелание помочь нуждающемуся, как произошло с Джамиком Лоури. Человек умер после того, как умолял полицию дать стакан воды. Об этом заявили родные и друзья 27-летнего молодого человека, узнав о его тяжелом положении и госпитализации. Все произошло в Патерсоне, Нью-Джерси, где мужчина вышел прогуляться, но почувствовал ухудшение своего состояния успел зайти в отделение полиции и резко начал просить дать пить. Однако, его состояние неправильно интерпретировали, заподозрив его в наркомании и приеме психотропных средств. Пострадавший Джамик Лоури в прямом эфире у себя на Facebook успел опубликовать это страшное видео с места происшествия, как оказалось был смертельно болен.

У него был диагностирован тяжелый менингит, по данным нескольких информационных сайтов Нью-Джерси. Источники в правоохранительных органах сообщили, что у Лоури была смертельная инфекция в течение «некоторого времени». Семья не могла сразу получить комментарии от правоохранителей и пыталась узнать правду, что произошло. Его смерть вызвала протесты в городе, семья и друзья продолжают искать информацию о причинах его гибели. Официальная причина смерти не опубликована для общественности. Полицейские отказали смертельно больному в просьбе о стакане воды, а теперь боятся за последствия своего действия. Хотя с другой стороны очень трудно было, наверное, правильно понять, что происходит с человеком в такой ситуации.