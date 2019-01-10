Меган Маркл возглавит театр её Величества

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Данные были обнародованы раньше, чем было запланировано.

Герцогиня возглавит Национальный Королевский Театр, где учреждение случайно поделилось новостями в Интернете за день до официального объявления. Снимок экрана, снятый The Telegraph, показывает сообщение от 10 января, в котором говорится: «Герцогиня Сассекская объявлена нашим новым королевским покровителем». Эта новость сопровождалась фотографией сияющей Меган.

37-летняя Меган Маркл видится как «естественная фигура» для должности с её опытом актерского мастерства. Говорят, что герцогиня обсуждала эту роль во время встречи с Руфусом Норрисом, директором Национального театра.

Меган, которая также изучала театральное искусство в университете, будет участвовать в программе «Американские партнеры Национального театра», которая ежегодно приносит 3 миллиона фунтов стерлингов. Назначение на пост патрона проводится её Величеством и будет восприниматься Меган как огромный импульс после слухов о сложном начале жизни в королевской семье.

Это будет напряженный год для Меган, которая ждет своего первого ребёнка от принца Гарри весной. Пара, которая вышла замуж в мае прошлого года, также ожидает переезда в коттедж Frogmore до рождения первенца. Представительница театра от комментариев отказалась, а Кенсингтонский дворец не подтвердил эту утечку.