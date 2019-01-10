Сверхбыстрая летающая сфера попала на камеру в Австралии

Сегодня, 09:56

Жуткий НЛО вызвал панику среди напуганных очевидцев в Австралии.

Недавно жители Австралии в небе заметили сверхбыструю летающую сферу, которая издавала из себя невероятное свечение. Загадочный неопознанный объект попал на записи камер видеонаблюдения, которые позже были переданы австралийским уфологам. Эксперты подтвердили, что на видео не является продуктом монтажа.

Более того, загадочной сферой в небе заинтересовались и специалисты из американского агентства Mufon, которые занимаются изучением подобных случаев, связанными с пришельцами или НЛО. На данный момент уфологам не удалось идентифицировать объект.