Королева утилизации: Елизавета II десятилетиями носит любимые аксессуары

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Королева Великобритании уже более полувека использует одни и те же любимые сумки, обувь и аксессуары.

92-летний монарх доверяет изготовителям одежды несколько избранных поставщиков, некоторых из которых она посещает уже более 70 лет. Ее напряженный график общественных обязанностей часто требует нескольких смен одежды в день, а это значит, что перчатки и обувь должны быть изготовлены из материалов самого высокого качества.

Среди ее самых носких вещей - сумка от британского лейбла Launer, которую она носила почти 50 лет. Можно увидеть эту легендарную сумку на двух фотографиях. Впервые она была замечена на руке королевы в 1970 году, во время встречи с президентом Никсоном в Чекерсе (фото ниже), а в 2017 году эту сумочку снова увидели, когда Елизавета II держала ее во время смотра Королевской конной артиллерии (фото вверху).

Компания Launer, известная своей знаменитой эмблемой «крученая веревка», была основана в 1941 году и получила Королевский ордер после того, как с 1968 года снабжала двор кожаными изделиями.

Точно так же долго королева, которая известна своей любовью к шелковым платкам (считается, что ее коллекция исчисляется сотнями), надевала один и тот же яркий зеленый платок.

Так, он был на ней во время поездки в Сандрингем в 1970 году и в ее 79-й день рождения в Виндзоре в 2005 году - около 35 лет спустя.

Синий плащ от дождя, предположительно принадлежащий британскому бренду Musto, дважды выступал на Windsor Horse Show в Беркшире.

Это было сначала в 1993 году, а затем - в 2003-м.

Еще одна вещь, выдержавшая испытание временем, это ее верная зеленая куртка, коллекция которой у нее огромная, которую можно носить для выхода на работу.

Стеганый экземпляр куртки Пейсли не раз появлялся на Windsor Horse Show – например, в 2002 и 2012 годах - в сочетании с ее фирменным шелковым платком, юбкой из твида и прочными ботинками.

Когда дело доходит до перчаток - основного предмета гардероба любого монарха - королева использует Cornelia James уже ошеломляющие 72 года. Ее давние отношения с поставщиком из Восточного Суссекса начались в 1947 году, когда ее дизайнер свадебных платьев Норман Хартнелл заказал пару простых белых хлопковых перчаток.

Королевский производитель перчаток Женевьева Лоусон ранее сообщала, что Ее Величество пытается улучшить качество своих перчаток, повторно используя их и отправляя на ремонт вместо покупки новых.

Королева также носила ту же обувь в течение последних 50 лет, сделанную вручную для нее Anello & Davide из Кенсингтона, западный Лондон, из тончайшей телячьей кожи - обычно в черном лакированном виде с латунной застежкой или небольшим бантиком.

За прошедшие годы она надевала сотни практически одинаковых пар, но одновременно носит около десяти пар - включая простую черную кожу, черную лакированную, белую кожу и бежевую кожу, а также три модели вечерних туфель из сатина, серебра и золота.