17-летний житель Китая продал почку, чтобы купить iPhone 4

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Житель Китая пожертвовал почкой ради модного гаджета.

Согласно недавним сообщениям в китайских СМИ, 25-летний молодой человек сейчас является инвалидом и страдает от почечной недостаточности из-за своей любви к гаджетам компании Apple. По словам мужчины, он в 2011 году в возрасте 17-лет продал одну из своих почек на черном рынке, чтобы купить новый iPhone 4. Незаконная операция прошла в несертифицированной клинике, после чего подростку заплатили 22 000 юаней (3218 долларов США).

Подросток отчаянно хотел иметь iPhone и iPad, чтобы доказать своим одноклассникам, что он модных, но родители, у которых не было денег, не могли себе этого позволить. Напомним, что в то время продукты Apple были самыми желанными электронными гаджетами в Китае, но их цена была недоступна многим людям в стране. Цена на iPhone часто составляла месячную зарплату офисного работника в большом городе.