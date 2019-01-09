В магазинах IKEA в Австралии можно с легкостью подхватить корь

Сегодня, 15:09

Руководство австралийского отделения сети магазинов предупредило своих покупателей об опасности. Всем, кто посещал IKEA, необходимо следить за здоровьем.

В один из магазинов компании IKEA в Австралии пришел покупатель, который был болен корью. Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Перта 2 января текущего года. Известно также, что мужчина, больной корью, успел посетить еще и местный зоопарк.

После того, как руководство магазина проинформировало австралийское министерство здравоохранения, то специалисты рассказали – болензнь мужчина мог подхватить на юго-западе Австралии. Всех, кто 2 января 2019 года был в данном магазине и зоопарке, просят тщательно следить за своим здоровьем: с учетом инкубационного периода заболевания, симптомы могут появиться до 20 января. В группе риска находятся непривитые взрослые и дети.

Медики напоминают, что корь проявляется в виде сыпи по всему телу, воспаления глаз, насморка и кашля. Само по себе заболевания не столь опасно, как его осложнения: болезнь провоцирует пневмонию, энцефалит и воспаление мозга. Учитывая серьезность заболевания, детей прививают от него от года до полутора лет.