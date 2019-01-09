Кенсингтонский дворец показал новую фотографию именинницы Кейт Миддлтон

Сегодня, 11:45

Герцогине Кембриджской сегодня исполняется 37 лет.

Официальные представители из Кенсингтонского дворца опубликовали в социальной сети Twitter на своей официальной странице новую красивую фотографию именинницы Кейт Миддлтон. В сообщении, сопровождающем снимок, была надпись: «Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской». Пост появился в 7:30 утра по лондонскому времени.

Поклонники со всего мира принялись поздравлять Кейт с праздником. Многие отметили, что герцогиня, которая имеет троих детей, прекрасно выглядит и находиться в отличной физической форме.