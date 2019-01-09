Правозащитники: В Иранском Курдистане пытают подростков

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Разведывательные службы страны активно используют пытки против военных, которые подозреваются в антиправительственном заговоре. Правозащитник организации Human Rights Watch уверен, что гонениям также подвергались их близкие.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch при поддержке коллег из Венесуэлы распространила информацию о том, что служба безопасности Иранского Курдистана пытает подростков, которые подозреваются в связях с запрещенной в РФ ИГИЛ*. Такие случаи были зафиксированы в 2017-2018 годах и только теперь их предали огласке.

Правозащитники провели беседу с 20 подростками в возрасте от 14 до 17 лет, их родственниками, которые также преследовались спецслужбами. Установлено, что из 63-х арестованных молодых людей, 43 уже признаны виновными в связи с «Исламским государством»*, а в пытках признались 16 из 23 парней. Они утверждали, что силовики били их электрическими кабелями, пластиковыми трубами и прутьями. В отношении троих были использованы электрошокеры, еще четверым во время допросов угрожали пытками. Все остальные опрошенные Human Rights Watch заявляли, что ни они, ни их родственники не имели отношения к ИГ*.

Напомним, что Human Rights Watch — это неправительственная организация со штаб-квартирой в США, которая расследует и документирует нарушение прав человека. Она действует более чем в 70 странах мира, включая Россию.