Женщина жалуется, что спустя 5 лет после свадьбы всё ещё девственница

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Молодая невеста, имя которой осталось неизвестным, поделилась подробностями об испытаниях, с которыми она столкнулась в своем 5-летнем браке.

По ее словам, она вышла замуж за своего мужа, когда ей было всего 18 лет, и в брачную ночь муж сказал, что он отказался от интимных отношений. Девушка рассказала, что ее муж исповедует какой-то тайный культ, который запрещает ему прикасаться к ней до восьмилетней годовщины свадьбы.

Обретение любви в своей жизни и замужество могут быть благословением, а иногда и проклятием. У неизвестной молодой невесты комментаторы в шоке от причудливых деталей того, с чем она сталкивается в своем пятилетнем браке. Согласно сообщению, опубликованному в социальных сетях, молодая невеста рассказала, что она замужем уже пять лет, но еще не вступила в интимные отношения с мужем.

Очевидно разочарованная женщина рассказала, что вышла замуж за своего мужа, когда ей было всего 18 лет, девственницей и ожидала, что муж будет любить ее во всех отношениях. Однако беречь себя для своего мужа не было очень хорошей идеей, поскольку даже после того, как он провел половину десятилетия в браке, ему еще предстоит с ней сблизиться.

Хуже того, ее худшие страхи начали проявляться, когда ее так называемый муж признался в тайном гей-культе, который запрещает ему трогать свою жену до их восьмой годовщины свадьбы якобы после того, как он, возможно, переспал со свиньей в течение недели. Это звучит как вымысел для многих людей, которые посоветовали ей опомниться и отказаться от такого духовно грязного брака, чтобы это не сказалось на ней отрицательно.

Если же она, как говорит, не может оставить своего мужа, то должна перестать жаловаться, говорят пользователи Сети. Люди не понимают: если девушка не может оставить мужа ни по какой причине, то какого же совета она просит? Пользователи говорят: что такое три года в сравнении с пятью? В таком случае, она сделала большую часть работы.