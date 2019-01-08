В Испании спецслужбы освободили сексуальных рабынь из России и Украины

Сегодня, 17:03

Сотрудники полиции Испании провели уникальную спасательную операцию. В результате которой пять девушек из постсоветских государств смогут отправиться домой из сексуального рабства. По обвинению в данном преступлении уже задержано четыре человека.

Проблемы девушек, которые оказываются в сексуальном рабстве из-за своей доверчивости, пытаются решать сотрудники спецслужб во всех странах мира. Так, испанские правоохранители сообщили о проведении успешной операции в одном из ночных клубов Гранады. Сообщается, что по подозрению в вербовке девушек задержаны четверо мужчин, которые через интернет разыскивают красивых и молодых девушек с материальными проблемами.

В ходе переговорам потенциальным жрицам любви предлагалась легальная работа в Испании и зарплата в три тысячи евро. После приезда в чужую страну девушек принуждали к проституции в различных ночных клубах страны. Подозреваемые связывались с «поставщиками» девушек в России и на Украине через социальные сети и мессенджеры, отмечается в сообщении Национальной полиции. При обыске в клубе и одном из домов в Гранаде было обнаружено огнестрельное оружие, чуть более тысячи евро наличных и марихуана.

Все освобожденные девушки будут оправлены домой в Россию и Украину, предварительно у них возьмут показания. На данный момент с ними работают сотрудники посольств.