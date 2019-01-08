В Германии задержали подозреваемого в хакерских атаках на политиков

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По сообщению Associated Press со ссылкой на власти Германии, был задержан человек по подозрению в совершении взлома, в результате которого в Интернете была размещена личная информация сотен политиков и знаменитостей.

Федеральное управление уголовной полиции сообщило, что 6 января следователи обыскали квартиру 20-летнего подозреваемого из центральной земли Гессен и задержали его.

«Прокуратура во Франкфурте, Центральное управление по борьбе с Интернет- и компьютерной преступностью и Федеральное управление полиции (БКА) провели обыск в квартире 20-летнего подозреваемого 6 января и взяли его под стражу», - говорится в сообщении БКА.

По данным Федерального управления полиции, арестованный действовал один, он сказал, что его мотивом был гнев по поводу публичных заявлений, сделанных пострадавшими политиками и журналистами.

AP сообщает со ссылкой на власти, что почти 1000 человек пострадали от взлома данных. В большинстве случаев, по сообщениям, информация, которая стала достоянием общественности, была сужена до основных контактных данных, но в более чем 60 случаях распространялись более обширные личные данные.

Впервые эти данные были опубликованы до Рождества через аккаунт в Twitter, который, как сообщается, был отключен 4 января.

Немецкие власти находятся под огнем критики за их обработку нарушения, в котором личные данные и документы немецких политиков и общественных деятелей, включая канцлера Ангелу Меркель, были опубликованы онлайн.

Пресс-конференция должна была состояться сегодня в 12 часов по местному времени.

Der Spiegel сообщил на своем сайте, что 20-летний подозреваемый признался. Журнал процитировал следователя, который сказал, что подозреваемый не знал о масштабах последствий своих действий, и до сих пор ничто не указывало на какую-либо связь с иностранными службами безопасности.

Неясно, был ли арест связан с обыском в воскресенье квартиры 19-летнего ИТ-работника в южном городе Хейльбронн. Подросток, Ян Шерлейн, сказал в Twitter, что его рассматривают как свидетеля в расследовании, и он сотрудничает с полицией.

Нарушение вызвало призывы ужесточить законы о безопасности данных, особенно после того, как агентство по кибернетической защите BSI сообщило, что в начале декабря законодатели связались с ним по поводу подозрительной активности в частных учетных записях электронной почты и социальных сетях.