Канадцы оценили стремление россиян к трезвости

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Согласно данным статистики, еще 12 лет назад жители России ежегодно выпивали по 15 литров алкоголя в год, но на данный момент этот показатель снизился до 10 литров. Такая цифра приблизила нашу страну к уровню Франции и Германии.

Журналист канадской телерадиокомпании СВС Крис Браун провел исследование уровня потребления алкогольных напитков в России. Также он выяснил все меры, которые предпринимаются руководством страны для профилактики алкоголизма в стране.

В ходе журналистского расследования установлено, что еще 12 лет назад совершеннолетние жители России употребляли по 15 литров различных алкогольных напитков в течение года. Такие данные расположили страну на четвертом месте в рейтинге самых пьющих наций мира. Теперь же ситуация значительно улучшилась и наша страна занимает уже 14 место в данном рейтинге. Согласно последним статистическим исследованиям. Теперь жители потребляют около десяти литров алкоголя, что сравняло россиян с гражданами Франции и Германии.

Брауну удалось установить, что всё меньше жителей страны употребляют крепкие напитки: их доля в общей структуре потребления снизилась на 31%. Канадцы также оценили обращение многих россиян к здоровому образу жизни, что тоже способствует сокращению употребления алкоголя. Правительство РФ с 2005 года предприняло множество мер для борьбы с злоупотреблением алкоголем среди жителей. В пример канадец приводит запрет на алкоголь в ларьках и продуктовых магазинах после 23.00. Прогресс России, по словам автора статьи, отметили и во Всемирной организации здравоохранения. Также журналист подчеркнул, что и сами россияне все чаще отдают предпочтение здоровому образу жизни.