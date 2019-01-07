Женщины во всём мире отращивают волосы на теле в благотворительных целях

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Кампания, запущенная 21-летней Лорой Джексон, уже объединила сотни женщин со всего мира.

Кампания продлится всего месяц – январь и призвана объяснить обществу, что так называемые «нежелательные» волосы на теле – это личный выбор каждого. В социальных сетях женщины из Южной и Северной Америки, Европы и Австралии постоянно присоединяются к кампании, публикую разные снимки частей тела, где решили отращивать волосы. Зачастую участницы публикую фото своих подмышек и ног, но некоторые девушки решаются опубликовать и другие части тела, где большинство других дам предпочтут избавиться от волос.

Фото публикуются с хэштегом «Januhairy» и нередко сопровождаются ободряющими подписями. В социальной сети Instagram уже более 2300 подобных снимков. Участницы кампании «Januhairy» также могут делать взносы в благотворительный фонд, цель которого научить также девушек-подростков принимать себя и не стесняться, если их тело сильно покрыто волосами, от которых они не хотят избавляться.