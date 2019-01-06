Уфологи: В США очевидцы снова зафиксировали на видео скоростной НЛО

Сегодня, 18:57

В США снова в небе показался инопланетный объект, который вызвал панику у людей.

Американские источники проинформировали, что в небольшом городе Стоктон, который расположен в штате Калифорния, в небе появился аномальный скоростной объект, свидетелями которого стали местные жители. По словам напуганных очевидцев, НЛО небольшого размера и невероятно быстрого они увидели рано утром 5 января 2019 года. На данный момент изучением видеодоказательства занимаются эксперты из специальной организации Mufon.

Напомним, что ранее в Новой Зеландии местных жители обнаружили НЛО в виде пылающего шара, а в Австрии очевидцы заметили летающий объект в форме инвалидной коляски.