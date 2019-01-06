Королевский биограф: Принц Чарльз не разрешил леди Диане иметь много детей

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Как оказалось, принцесса Диана всегда мечтала иметь много детей.

По словам королевского биографа Тина Браун, принцесса Диана всегда хотела, чтобы у нее было больше детей, несмотря на ее бурный брак с принцем Чарльзом. В своей книге «Хроники Дианы» биограф сообщила, что в частной беседе призналась ей, что мечтала иметь дочь и не одну. Однако иметь много детей категорически не хотел принц Чарльз, а потому супруги остановились на двух сыновьях.

Информацию Тины Браун подтвердил и личный секретарь покойной принцессы Патрик Джефсон, который заявил, что принц Чарльз часто избегал Дианы и не всегда выполнял свой супружеский долг. Напомним, что королевская пара развелась в 1992 году.