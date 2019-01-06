«США в панике»: Китай на Луне может тайно готовиться к Третьей мировой войне

Сегодня, 11:47

Высадка на обратной стороне Луны может быть связана с дислокацией китайских военных в космосе.

Несмотря на существующие международные договорённости о неприменении космических технологий в военных целях, ведущие страны мира на фоне слухов и прогнозов о приближении Третьей мировой войны активно работают в данной сфере. В числе прочего свою военную мощь наращивает Китай. Особенно тревожно его потенциальные противники в лице США восприняли высадку зонда Chang'e-4 на обратной стороне Луны. В Вашингтоне считают, что там КНР может развернуть военную базу и тайно готовиться к Третьей мировой войне.

Американские эксперты считают подозрительным, что известие о поистине выдающемся прорыве Китая в области освоения космоса пришло спустя всего несколько месяцев после заявления президента США Дональда Трампа о создании американских «космических сил». Местный истеблишмент оказался в замешательстве от достижений Пекина и пребывает в панике от осознания того, что Китай может хранить на обратной стороне Луны всё что угодно и совершенно бесконтрольно в перспективе развёртывать там своё оборудование военного назначения. Аналитик Майкл Пиллсбери заявил, что США всегда при рассмотрении космоса через призму угрозы Третьей мировой войны видели опасность лишь со стороны России, а на Китай смотрели сквозь «розовые очки».

О том, какие именно силы Китай может развернуть на скрытой от Земли стороне Луны, эксперты пока говорить не берутся. Вместе с тем почти все они сходятся во мнении, что КНР обязательно воспользуется этим преимуществом при подготовке к возможной конфронтации и в случае полномасштабной Третьей мировой войны не применит возможностью использовать его в собственных целях.

Напомним, ранее мы писали, что фантаст и предсказатель Айзек Азимов мог предсказать начало Третьей мировой войны на 2019 год. Поклонники автора «трёх законов робототехники» расшифровали пророчество, из которого следует, что ждать смертоносного конфликта осталось уже недолго. При этом боевые действия между участниками противостояния развернутся в том числе и на поверхности Луны.