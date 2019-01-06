«НЛО или русские?»: Пылающий шар в небе напугал жителей Новой Зеландии

Сегодня, 09:47

На фоне слухов о Нибиру появление видео с неизвестным огненным объектом вызвало споры о приближении Армагеддона.

В последние годы тема Апокалипсиса всё чаще обсуждается в экспертном сообществе. Политическая напряжённость на международной арене создаёт ощущение приближения Третьей мировой войны, а ускоряющееся глобальное потепление говорит о возможном крахе природы такой, какой мы её знали. Вместе с тем теоретики заговора и уфологи твердят, что пришельцы с Нибиру вот-вот ударят по Земле, что станет трагедией для всего человечества. На этом фоне любое появление необъяснимого явления среди людей вызывает панику и слухи о грядущем Апокалипсисе. Подобное произошло накануне в Новой Зеландии, где пылающий шар в небе напугал местных жителей.

Тысячи новозеландцев наблюдали прошлой ночью таинственное свечение в небе. В соцсетях накануне появились сотни фото и видео странного явления. Огненный объект, который пересёк весь небосвод, казался очевидцам чем-то апокалиптичным. Многие на фоне слухов о Нибиру решили, что это является предзнаменованием грядущего конца света. Сам пылающий над Новой Зеландией шар вызвал оживлённую дискуссию в социальных медиа. Некоторые пользователи предположили, что речь идёт об НЛО и пришельцах, некоторые – что во всём виноваты «злые русские», которые запустили ракету и развязали Третью мировую войну.









Отчасти последняя версия нашла поддержку среди учёных. Профессор Оклендского университета Ричард Истер заявил, что огненный объект в небе был, вероятнее всего, обломком российского военного спутника «Космос 2430». Аппарат использовался Минобороны России для мониторинга запусков ракет с территории США и стран НАТО для раннего предупреждения о ракетном ударе. Истер отметил, что появление над Новой Зеландией данного объекта может говорить, что российские военные, вероятно, потеряли контроль над «Космосом 2430».