Беременная Меган Маркл может снова появиться в сериале «Форс-мажоры»

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Герцогине предложили многомиллионную сделку за роль в известном сериале.

Продюсеры американского серила «Форс-мажоры», в котором ранее снималась герцогиня Сассекская, снова хотят в своих рядах видеть Меган Маркл. Более того, беременной герцогине предложили многомиллионную сделку за роль Рэйчел Зейн, при этом в кадре нужно появиться всего на несколько минут.

Сообщается, что Меган также может принять участие в сериале в благотворительных целях, тогда миллионы долларов пойдут на помощь больным и нуждающимся людям. Поклонники также выразили надежду на то, что Меган Маркл всё-таки согласиться появиться в сериале. Сама экс-актриса своё решение пока не огласила.