Эксперты рассказали о фитнес-трендах в 2019 году

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Британские диетологи и фитнес-гуру объяснили, что будет модно и полезно в наступившем году. Новые тренды привнесут в жизнь «зожников» больше удобства.

Главным экспертом выступила фитнес-гуру и врач Хейзел Уоллэс. Она рассказала, что в 2019 году в тренде всё ещё останутся велоспорт и йога. Однако повышенная занятость населения стала серьёзной помехой для любителей йоги в 2018 году, о чём говорят некоторые исследования. Чтобы исправить ситуацию и помочь людям расслабиться, эксперты будут вводить технику «занятий с полным погружением», при которых класс йоги будет сопровождаться аудиовизуальным рядом природы. Похожие видео будут доступны на велотренажёрах и беговых дорожках во всём мире.

Специальные приложения позволят следить за своим здоровьем прямо из дома. Популярные программы для смартфонов будут сохранят тенденцию пополнения видеоуроков. Это значит, что любой может заниматься спортом правильно, учась по видео в приложении, что ставит под угрозу работу фитнес-тренера, в котором просто не будет необходимости.

Тренд «фастфуд для веганов» получит ещё большее распространение в мире. Такой рацион призван полностью заменить вредную пищу, а также молочные и мясные продукты на соесодержащие. Так, в прошлом году команда учёных, фермеров и шеф-поваров изобрела бургер, который на 100% состоит из растительной пищи, но имеет внешний вид, текстуру и даже запах и вкус обычного бургера с говяжьей котлетой. Популярным станет безотходное производство, при котором рестораны начнут перерабатывать недоеденную пищу.