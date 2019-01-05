Британку осудили и оштрафовали за «чрезмерное кормление» птиц в собственном саду

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Любительница птиц, которая приводила в бешенство соседей, «чрезмерно кормя» чаек и голубей в своем собственном саду, была вызвана в суд и оштрафована.

56-летней британке было выдано уведомление о защите общества, в котором ей было приказано оставить только одну кормушку для чаек и голубей. Однако магистратский суд Солсбери, Уилтс, услышал, что мисс Фрэнсис проигнорировала требование и продолжала «чрезмерно кормить» птиц в саду своего собственного дома, что привело к судебному разбирательству. Когда Фрэнсис не присутствовала на слушаниях на прошлой неделе, мировые судьи осудили её за невыполнение уведомления о защите и её отсутствие.

Она была оштрафована на 250 фунтов за перекармливание животных и приказала заплатить почти 1600 фунтов. Советник Джерри Уикхем, член кабинета Совета по общественной защите Уилтширского совета, сказал: «Наши офицеры предпринимали многочисленные попытки связаться с миссис Фрэнсис, чтобы попытаться решить эту проблему. Мы не хотели предпринимать такие действия, но ради соседей это было единственным вариантом».