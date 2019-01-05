"Королевство хватит удар": Меган Маркл планирует домашние роды

Сегодня, 13:18

Она уже сообщила, что не станет рожать в «Фрогром-коттедже». Приближённые к королевской семье считают, что это связано с тем, что там принимали роды у Кейт Миддлтон.

Не исключается, что Меган Маркл планирует домашние роды. В связи с этим многие прогнозируют, что, в таком случае, Королевство просто хватит удар.

Видимо, конфликт между двумя герцогинями до конца не исчерпан. И вину в этом многие возлагают именно на Меган Маркл с её неукротимым нравом.

Следствием его является и высказанное предположение о том, где она собирается рожать. Однако, не исключено, что она поменяет своё решение, но в «Фрогром-коттедже» рожать, однозначно, не будет.

Наиболее вероятным местом её предстоящих родов сейчас считается Фримпли-парк. Это медицинское учреждение, известное наличием очень высококвалифицированных специалистов.

Помимо того, оно будет находиться совсем рядом с коттеджем, куда вскоре переедут супруги, ожидающие своего первенца.

Многие уже высказали мнение, что конфликт надуман со стороны Маркл искусственно, чтобы скандал поднял её популярность.

Однако большинство уверено, что он настоящий. Вот только истинная причина его до настоящего времени непонятна.