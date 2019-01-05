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Первым штатом, где это произойдёт, может стать Вашингтон. Там намерены, помимо кремации и погребения, легализовать и компостирование человека.

В США могут узаконить превращение человеческих останков в удобрения. Новым законопроектом предполагается «перекомпоновывать» человеческие останки, применяя особую технологию.

Она приведёт к ускорению разложения тела и превращению его в почву, богатую питательными веществами. Почва, по желанию родственников, может возвращаться им. Законопроект поддержан сенатором Джейми Педерсеном.

Политик сообщил, что к нему поступило много писем, в которых люди сообщали, что очень хотели бы «стать деревом» после того, как скончаются и, в любом случае, благодарят за предоставленную альтернативу.

При этом она будет значительно дешевле. Если средняя стоимость погребения в США в 2017 году составляла больше 7 тысяч долларов, то за «перекомпоновку» придется заплатить только 5,5 тысячи.

Исследования шли на протяжении пяти месяцев. Учёные контролировали разложение шести тел доноров. Процесс мало чем отличается от традиционного компостирования. Ускорению разложения способствует органика.

Периодически в камеру запускали воздух. Он помогал микробам в ускорении разложения. Приблизительно через месяц, в камере осталось немногим более половины кубометра компоста.

Особо отмечается положительное влияние такого захоронения на окружающую среду.