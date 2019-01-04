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Он был такой силы, что оказались выбиты окна и двери не только в этом здании, но и в двух соседних. Также повреждения получили и машины, припаркованные неподалёку.

В ФРГ рядом с офисом партии «Альтернатива для Германии» прогремел взрыв. Местные правоохранители приступили к расследованию, не связано ли это с политической деятельностью.

Инцидент случился в городе Дёбельне, находящемся в Саксонии. Почему для атаки был выбран именно этот офис, также предстоит установить следствию.

Пока что не установлено даже, к какому типу относилось взрывчатое вещество. Его называют «неизвестным».

Партия, у офиса которой произошёл взрыв, считается в ФРГ правой и популистской. Её создали лишь в 2013 году. Однако, по прошествии лишь четырёх лет этой политической силе удалось стать третьей по представительству в бундестаге.

К счастью, при инциденте обошлось без пострадавших.