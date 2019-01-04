Пришельцы просветили Землю лазером – Замеченный у МКС мощный луч света появился в небе над Канадой

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Красный свет светил на ночной город через плотные облака. Он уже был замечен ранее у космической станции. Лазер исходил из большой красной точки, и никаких летательных аппаратов рядом не было.

Хоть учёным так и не удалось доказать существование разумной жизни в нашей галактике Млечный Путь, но по всему миру люди регулярно замечают странные и не поддающиеся объяснениям космические явления. Таким образом, недавно в небе над Канадой появился мощный луч света, замеченный ранее у МКС.

Гигантский красный луч был замечен над жилым районом в Эдмонтоне. При этом свет был настолько мощным, что его было видно даже сквозь плотные ночные облака. Местным жителям так и не удалось найти объяснение данному феномену, поэтому они опубликовали ролик в Сети, спросив совета у экспертов по паранормальном явлениям.

Некоторые конспирологи заявили, мол жителям Эдмонтона удалось заметить луч, который был запущен учёными из HAARP. Речь идёт о американском научно-исследовательском проекте. Который изучает взаимодействие ионосферы с мощным электромагнитным излучением. Официально, исследователи занимаются развитием системы противовоздушной и противоракетной обороны. Однако, теоретики заговора уверены, что учёные изучают возможность контроля погоды.

Именно HAARP в последние годы обвиняют в различных стихийных бедствиях, включая ураганы, торнадо, цунами и необъяснимых огнях в небе.

Однако, специалисты в области уфологии пришли к другому выводу. По их словам, замеченный в Канаде мощный красный луч света может быть связан с инопланетянами. Уфологи уверены, что таким образом пришельцы просветили Землю. На опубликованных с МКС снимках можно заметить, что луч исходит из большой красной точки, направляясь на нашу планету. При этом, никаких летательных аппаратов рядом замечено не было.

Похожие явления были замечены некоторое время назад в США, штате Колумбия. Там появилось более 5 красных огней, которые к тому же двигались.

Как бы то ни было, официальная наука подобные заявления не рассматривает. Возможно, красные лучи являются не более чем полётом ракеты, самолёта или вертолёта. Также не исключаются природные явления, объяснить которые обычные люди так и не смогли.