Женщина из Южной Каролины опубликовала кадры НЛО, парящего над ее домом

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«Что, черт возьми, это ... Это похоже на огонь в небе»: женщина из Южной Каролины публикует кадры НЛО, парящего над ее домом в паранормальном месте и настаивает на том, что «она не чокнутая».

Дебра Томпсон опубликовала пятиминутный клип на YouTube, в котором говорилось: «Я не чокнутая». Снятый в канун Рождества, материал показывает красный объект в виде диска, парящий в небе. Остров Киава, где были сняты кадры, находится у побережья Южной Каролины, примерно в 25 милях к югу от Чарльстона.

Остров Киава, штат Южная Каролина - район, известный своей паранормальной активностью. Это не первый раз, когда что-то необычное видели там.

Дебра сказала: «Кажется, это место сильно тяготеет к наблюдениям НЛО и межпространственным наблюдениям, которые я испытывала. Я не чокнутая, мне просто нравятся ночные небеса, и если вы посмотрите, то увидите там много прекрасного».

С 2009 года о НЛО сообщалось как минимум дважды на острове Киава. Было сообщение 2012 года, в котором объект был описан как «очень красный круглый и светящийся», совсем как увиденный Деброй.

Загадочный объект, похожий на НЛО, вымытый на пляже на соседнем острове Сибрук, оставил жителей в растерянности в октябре.

Большой цилиндрический объект, описанный как мягкий и ощущаемый как пена, был обнаружен Сетью морских млекопитающих Lowcountry, которая обычно используется для борьбы с животными на береговой линии.