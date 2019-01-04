Сегодня, 11:13

Сделка полностью закрыта. Её стоимость составила 4,9 млрд долларов.

Coca-Cola приобрела кофейную сеть Costa. Таким образом, компания намеревается расширить сферу своей деятельности и осваивать рынок, где реализуются горячие напитки.

Сделка одобрена регуляторами ЕС и Китая.

Специалисты кофейной сети располагают большим опытом в маркетинге. Также отмечается глобальный охват, которым отличается Costa.

Costa располагает, приблизительно, 4 тысячами кофеен и пунктов, где обжариваются кофейные зёрна.

Сделка позволит Coca-Cola наращивание присутствия в более, чем 30 странах. Это не только Европа. Это и Азия, и Ближний Восток, и Африка.

Эксперты уже отметили, что кофе – это самая быстрорастущая категория напитков в мире.

В то же время Coca-Cola рассматривает и варианты развития деятельности в своём прежнем сегменте. В частности, сообщалось, что в компании заинтересованы приобретением Borjomi. Такие же намерения высказывала и Nestle.