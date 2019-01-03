Дизайнер раскрыл интересную деталь третьего свадебного платья принцессы Евгении

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Церемония, которая недавно состоялась в часовне Святого Георгия, смогла стать не менее обсуждаемой в обществе, чем свадьба принца Гарри и Меган Маркл, проходившая в том же месте.

Известно, что принцесса Евгения для своего бракосочетания заказала три платья, которые были сшиты именитыми дизайнерами. Главное – церемониальное платье – прославилось тем, что полностью оголило шрам принцессы, который остался у неё после сложной операции на позвоночнике. Второй наряд поразил гостей необычным для подобных мероприятий цветом. А третье платье, для которого дизайнер Сэм Дугал создал особенную куртку в байкерском стиле, имело интересную деталь, известную лишь некоторым лицам.

Оказалось, что куртка, сшитая специально под вечернее короткое платье, стилизована фразой, вышитой белыми праздничными нитями. Фраза оглашает новый статус принцессы Евгении – тот момент, когда она официально стала миссис Бруксбэнк, взяв фамилию мужа. Дизайнер также раскрыл секрет, что только над этим элементом работало три профессионала, которые долго спорили над этой деталью третьего платья принцессы. Но выбор был сделан самой невестой, которая изъявила желание, чтобы слова «миссис Бруксбэнк» были вышиты на её наряде её же почерком.