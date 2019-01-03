«Пиши и не забудешь»: Меган Маркл подготовила подарок к дню рождения Кейт Миддлтон

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Отношения двух герцогинь были в последнее время очень напряжёнными. Однако, судя по всему, им удалось найти общий язык и теперь между ними «потепление».

По информации инсайдеров, Меган Маркл подготовила подарок к дню рождения Кейт Миддлтон. Это будет дневник, упакованный в кожаную обложку. Типа «пиши и тогда ничего не забудешь».

Однако, те же источники сообщили, что в прошлом году на 36-летие Кейт получила от Меган почти такой же подарок. Это были записная книжка с браслетом.

Маркл сказала, что это благодарность за то, что та очень помогла ей организовывать свадьбу с принцем Гарри. Миддлтон этот презент, похоже, очень понравился.

Сейчас герцогиня Сассекская решила ничего не выдумывать. Уже известно, что подарком на 37-летие Миддлтон станет небольшой дневничок. Он очень полезен для записи своих мыслей и идей.

Герцогиня Кембриджская празднует свой очередной день рождения 8 января.

Видимо, у настоящих королей, в отличие от миллиардеров с золотыми унитазами, действительно, всё есть.