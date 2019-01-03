Лунная миссия Китая раскроет секретные базы Чужих, утверждают уфологи

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Уфологи утверждают, что китайская миссия Chang'e-4 найдет базы Чужих и кратеры от секретных бомбардировок NASA.

Зонд Chang'e-4 будет исследовать лунную поверхность в надежде дать Китаю хорошие возможности для создания лунной базы в 2030-х годах.

Но теоретики заговора полагают, что у Китая есть другая повестка дня - поиск секретных инопланетных лунных баз.

Эти теории основаны на том факте, что «темная сторона» Луны, которая никогда не поворачивается к Земле, никогда не была исследована ранее и не может быть видна обычным телескопам.

Это вызвало много теорий заговора о том, что там может скрываться. Многие теории варьируются от секретной лунной базы пришельцев до также секретных мест бомбардировок NASA. Регион Луны, постоянно обращенный от Земли, оказался созревшим для теорий заговора, в том числе утверждений о том, что продвинутая инопланетная раса скрывается там в тайне от землян.

Многие пользователи Сети говорят, что у миссии NASA LCROSS была скорее военная цель, чем научная.

«Несмотря на то, что это строго запрещено, NASA выпустило кинетическое оружие «Кентавр» (Centaur), которое в конечном итоге повлияло на Луну», - говорят пользователи Интернета.

Многие считают, что 2-тонное кинетическое оружие, которое взорвали на Южном полюсе Луны, было нацелено на расположенную там базу пришельцев.

Зонд Chang'e-4 уже начал отправлять обратно фотографии темной стороны Луны, но пока нет никаких признаков инопланетных баз или бомбардировок NASA.

В прошлом году Карл Вулф, техник из штаба ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния, заявил, что обнаружил искусственные сооружения на темной стороне Луны. Он и его коллеги обнаружили странные формы на изображениях, полученных с помощью «Лунного разведывательного орбитального аппарата», зонда, который кружил вокруг Луны с 2009 года.

«Это были структуры, которые определенно не были созданы естественными средствами, такими как метеоры или древние столкновения с другими небесными телами», - сказал Карл.

«Структуры были созданы разумными существами. Наиболее заметным было то, что выглядело точно как радарные антенны, очень похожие на то, что можно было видеть на Земле».

Теоретики заговора также обнаружили странные фигуры на десятилетних изображениях, снятых миссиями NASA Аполлонами 7 и 8, когда они вращались вокруг Луны.

Теоретики заговора утверждают, что Chang'e-4 станет первым объектом, созданным человеком, который приземлится на темной стороне Луны, и он может подвергнуть нас всех смертельной опасности.

Многие говорят, что инопланетные расы, живущие на Луне, могут рассматривать высадку как акт войны против их вида, что может привести к разрушительным последствиям.

Но это не единственная теория, касающаяся сообщества заговоров.

Некоторые считают, что темная сторона луны усеяна кратерами, оставленными военными бомбардировками, предпринятыми NASA.

Некоторые люди считают, что NASA напало на инопланетян, живущих в этом регионе, в то время как другие говорят, что взрывы были частью лунной операции по добыче каких-то ископаемых.

Эта теория впервые возникла в 2009 году после того, как NASA преднамеренно выпустила ракету из спутника на поверхность Луны.

Агентство заявило, что оно выполнило миссию в попытке поднять лунную пыль, которую оно могло проанализировать с Земли, чтобы определить, есть ли на Луне вода.

Но это вызвало волну теорий о том, что NASA регулярно бомбит Луну в рамках секретной войны против инопланетной расы.