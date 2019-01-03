Уфологи: Над горами в Испании очевидцы заметили «летающую тарелку»

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На территории Испании сразу же после Нового года очевидцы заметили в небе пришельцев.

Стало известно, что 1 января 2019 года испанцы из города Сан-Педро заметили «летающую тарелку», которая пролетала прямо над местными горами недалеко от Марбельи. Очевидцы проинформировали, что красные светящиеся шары появились в небе сразу же после праздничных фейерверков.

Испанские уфологи прокомментировали видео и заявили, что материалы не являются монтажом или подделкой. Это говорит о том, что в Испании действительно появились первые НЛО в этом году.