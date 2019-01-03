Канадец с двумя бутылками виски задержан при попытке попасть в Белый дом

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Канадец Йенни Георгопулос был задержан секретной службой в среду утром за барьером, окружающим Белый дом. У мужчины обнаружены две бутылки виски Crown Royal.

Согласно многочисленным сообщениям СМИ, канадец пришел к Белому дому в надежде, что президент Дональд Трамп поможет ему найти жену.

Полиция заявила репортеру NBC Скотту Макфарлейну, что Йенни Георгопулос был пойман агентом секретной службы, когда переместил защитный барьер вдоль северного ограждения Белого дома. Это произошло вскоре после полуночи со 2 на 3 января.

В заявлении также говорилось, что агент наблюдал, как Георгопулос сдвинул шлагбаум, на котором было написано «Нет прохода», и потребовал, чтобы тот покинул запретную зону. Тогда Георгопулос якобы сказал, что он идет в Белый дом с целью навестить президента, потому что «хочет, чтобы президент помог найти ему жену». Неясно, как именно Трамп - человек, чья позиция по женским вопросам спровоцировала один из крупнейших протестов в истории США, - был бы парню полезен. У Дональда Трампа было три жены, что для определенного типа людей может показаться свидетельством того, что он годится для советов в поиске жен.

Георгопулос также сообщил, что несет с собой две бутылки виски Crown Royal, которые он хочет передать Трампу. Здесь есть одна проблема: Трамп на самом деле не пьет алкоголь, так что Георгопулос мог бы лучше взять с собой диетическую содовую или филе рыбы. Кроме того, секретной службе обычно не нравятся люди, пытающиеся просто зайти и сказать «привет» президенту.

Полиция заявила, Георгопулос признался, что игнорировал запрещающие знаки. Недавно он был арестован за угрозы членам семьи; полиция также сообщила, он признался, что преследовал своего двоюродного брата.

Многие пользователи Сети ошеломлены тем, какие большие у этого парня проблемы с поиском жены.

Может, парню следует написать в следующий раз письмо Трампу? Хотя…