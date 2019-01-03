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Виктор Ковальский всю свою жизнь проработал в концерне «Антонова». Под старость лет он подвергся нападению правоохранителей. Они заподозрили, что тот занимается валютным мошенничеством.

В Киеве жестоко избили 81-летнего авиаконструктора «Мрии». В результате мужчине нанесли повреждения челюсти, спины и сотрясение головного мозга.

Мужчина спокойно выходил вечером из метро на «Шулявской». В этот момент к нему с какими то претензиями подошли три человека в гражданском. Видимо, тех на одного пожилого авиаконструктора было мало. К ним подключились и двое правоохранителей, также ставших избивать пенсионера ногами.

Ковальский сообщил, что один из первой троицы обратился к нему с просьбой закурить. После этого без всяких претензий сразу стал бить.

Затем на мужчину надели наручники и поволокли в направлении патрульной машины. В этот момент его портфель порвался, и оттуда посыпались чертежи. Видимо, нападавшие поняли свою ошибку и ретировались без извинений.

Пострадавший написал заявление о нападении. Делом уже занялись следователи. Созданная при СССР в КБ Антонова «Мрия» до сих пор самый большой и мощный самолёт мира. Правда, он лишь в одном экземпляре.

Свой первый полёт этот гигант совершил 30 лет назад. Порошенко тут же, не задумываясь, назвал это «первым полётом украинской мечты». «Мрия» так переводится.

То, что завод «Антонов» сейчас, фактически, ликвидируется, украинский президент или не знает, или не упомянул.