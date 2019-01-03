Число заболевших лихорадкой Эбола в Конго превысило 600 человек

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Министерство здравоохранения республики распространило данные за прошлый год в отношении распространения вируса Эбола. Известно, что заболевание нашли у 602 человек, а лабораторные анализы подтвердили его у 554 пациентов.

Вчера, 2 января представители Министерства здравоохранения Конго распространили информацию о ситуации, которая сложилась в стране в отношении распространения вируса Эбола, который в последнее время очень быстро поражает людей.

Известно, что с июля прошлого года опасный вирус унес жизни 366 человек. 205 пациентов пошли на поправку. Кроме того, еще 54 случая имеют статус «подозрительных». В августе прошлого года в стране проводилась вакцинация. Ее прошли более 53 тысяч человек.

В связи со вспышкой заболевания парламентские и президентские выборы были перенесены в ряде округов. Однако это лишь обострило ситуацию, так как из-за недовольства населения в этих районах была прервана вакцинация.

Напомним, что Эбола является родом вирусов из семейства филовирусов, вызывающих геморрагическую лихорадку у высших приматов. Морфологические признаки эболавирусов схожи с вирусом Марбург, также принадлежащим семейству филовирусов и вызывающим подобное заболевание.