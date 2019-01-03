СМИ: Американцы будут счастливы, если Меган Маркл разведется с принцем Гарри

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Жители США не одобряют брак актрисы и британского принца.

Американские СМИ сообщают, что жители США не очень одобряют брак бывшей актрисы Меган Маркл с представителем королевской семьи принцем Гарри. По словам ЭйДжея Бензы, бывшего светского репортера из США, большинство американцев не интересуются герцогиней Сассекской. Знаменитый комментатор добавил, что последние опросы говорят о том, что некоторые поклонники будут счастливы, если Меган Маркл разведется с принцем Гарри.

«На самом деле это то, что нравится американцам. Люди от этого брака ждут только развод или сильный скандал», - сказал Бенза. Напомним, что в этом году Меган и Гарри посетят США и Канаду с зарубежным туром.